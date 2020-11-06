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06.11.2020 - 21:43 |

2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylara ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu

2020 KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu. Binlerce adayın katılım sağladığı 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS Önlisans sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 25 Kasım olarak duyuruldu. ÖSYM tarafından sınav sonuçları bazen belirtilen tarihten önceki günlerde de erişime açılabiliyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları 25 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.

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