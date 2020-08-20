2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı? ÖSYM KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvuru tarihleri...

KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği sınavlar için başvuruların alınacağı tarihleri ÖSYM açıkladı. KPSS önlisans sınavı için başvurular 21 Ağustos tarihinde alınmaya başlayacak. Başvurular 2 Eylül tarihine kadar alınmaya devam edecek. Ortaöğretim başvuruları ise 15-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladıktan sonra ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sistem üzerinden online olarak gerçekleştirilebileceği gibi sistemde fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ÖSYM büroları aracılığı ile de tercih işlemlerini yapabilecek.

KPSS Önlisans başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru ücreti ve diğer merak edilen detaylarında açıklanması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.