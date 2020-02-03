03.02.2020 - 15:21 |
2020 KPSS (Ortaöğretim - Önlisans - Lisans) başvuruları başladı mı? Sınavlar ne zaman?
Bu yıl KPSS'ye ortaöğretim ve lisans mezunları da başvuru yapacak. Bu nedenle yüz binlerce kişi memur olabilmek için sınavda ter dökecek. Sınavlara aylar kaldı ama başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2020 KPSS (Ortaöğretim - Önlisans - Lisans) başvuruları başladı mı? Sınavlar ne zaman?
KPSS başvuruları için bekleyiş sürüyor. Yüz binler başvuru için ÖSYM'den haber bekliyor. Bu yıl sınava ortaöğretim ve lisans mezunları da kaılacak. O nedenle sık sık 2020 KPSS başvuruları başladı mı? sorusu yöneltiliyor.
KPSS NE ZAMAN?
KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.
KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.