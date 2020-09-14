2020 KPSS sınav soru ve cevapları açıklandı! ÖSYM KPSS sınav soru ve cevap görüntüleme ekranı...

KPSS sınav soru ve cevapları açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilmiş. Geçtiğimiz hafta sonunda ise KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları iki oturumda tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar KPSS soru ve cevapları ne zaman erişime açılacak sorusuna yanıt ararken ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS soru ve cevaplarının 14 Eylül tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu.

Mesleklerini devlet kadrolarında sürdürmek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı sınavların tamamlanmasının ardından sınavda sorulara verdikleri yanıtları hesaplamak isteyen adaylar için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. KPSS soru ve cevapları az önce adayların erişimine açıldı.

KPSS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLAMASI

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.