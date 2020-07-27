2020 Kurban Bayramı ne zaman, arefe günü tatil mi? Bayramda yasak var mı?

Dini bayramlarımız arasında olan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Corona virüs salgını nedeniye Ramazan Bayramı'nda yaşanan sokağa çıkma yasağının ardından gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada. Kurban Bayramı'nda da yasak olacak mı merak konusu. Bayram hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM HANGİ GÜN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak. Arefe günü yarım gün sayılıyor.

Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.

2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.

3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama, sokağa çıkma yasağı olacak mı, en çok merak edilen konular arasında. Son günlerde çıkan vakalara göre şekillenmesi beklenen bayram tatili için henüz bir kısıtlama gelmedi. Bakan Koca, bayramlaşma ve namaz ile ilgili uyarılarda bulundu.

"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."