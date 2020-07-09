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09.07.2020 - 22:09 |

2020 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

İslam aleminin büyük bir merakla beklediği 2020 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, 30 Temmuz Arefe Günü ile başlayacak Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...

2020 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: - Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı ile ilgili heyecan gittikçe artıyor. Bu yıl 30 Temmuz Arefe Günü ile başlayacak Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bir son dakika açıklaması yayımladı...

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

 

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