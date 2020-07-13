LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlandı! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

LGS sınav sonuçları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavına giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleniyor. Yayımlanan kılavuzda LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. Öğrenciler büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Büyük bir heyecanla beklenen LGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

2020 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavı sonrasında sorular ve cevap anahtarı yayımlandı.

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