17.07.2020 - 15:12 |
2020 MEB LGS kontenjanları ekranı! LGS lise kontenjanları, taban puanları ve yüzdelik dilimi...
LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yayımlandı. 2020 liselerin kontenjanları belli oldu. LGS tercih süreci 20 Temmuz tarihinde başlayacak. Adım adım tercih sürecine yaklaşırken kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimi araştırılıyor. İşte 2020 liselerin kontenjanları...
LGS tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı tercih kılavuzunda belirtildi. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih sürecine, taban puanlarına ve kontenjanlara çevrildi. Peki LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir? İşte lise taban puanları...
LGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2020 LGS kontenjanları belli oldu. Yüzdelik dilimler de listede yer aldı.
LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.