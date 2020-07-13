2020 MSÜ önbaşvuru (tercih) sonuçları açıklandı! Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları geçen ay açıklandı.Bugün de önbaşvuru sonuçları ilan edildi. Adaylar fiziki yeterlilik testinin ve mülakat sınavının tarihlerini araştırmaya başladı. Her gün sorgulama yapılırken sıklıkla MSÜ mülakatları ne zaman başlayacak? diye soruyor.

MSÜ AŞAMA FAALİYETLERİ HANGİ TARİHLERDE

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuruları incelemeleri gerekiyor.

MSÜ AŞAMA FAALİYETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ ÖNBAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

UYGULANACAK FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada şöyle denildi:

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2020 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

3. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2020 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

5. Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.

6. İkinci seçim aşamalarına aday çağrısı için okul ve puan türüne göre belirlenen taban puanları görmek için tıklayınız...

7. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetleri

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

9. Sınavlara gelirken getirmeniz gereken belgeleri görmek için tıklayınız...

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

14. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...

UYARI:

i) Her yıl yapılan temin faaliyetlerimizde siz değerli velilerimizi Kara Harp Okulunda ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu bu yıl yaşayamayacağımızı üzüntüyle sizlere bildirmekteyiz.

Bilindiği üzere neredeyse tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile yoğun bir şekilde mücadele edilmektedir. Bizler de evlatlarımızın sağlıklı bir gelecekte yaşamaları adına bu mücadeledeki sorumluluğumuzu biliyor ve onlar için en güvenli koşullarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu bağlamda, Kara Harp Okulunda düzenleyeceğimiz 2020-MSÜ Askeri Öğrenci Temin Faaliyetinde siz değerli velilerimizi Kovid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle Kara Harp Okulunda misafir edemeyeceğimizi üzüntüyle bildirir, en kısa zamanda güven ve huzurla sizleri ağırlayacağımız sağlıklı günlere kavuşmayı ümit ederiz.

ii) Adayların sınavın icra edileceği yere maske ile gelmeleri gerekmektedir.

iii) Adayların, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında sınavın icra edileceği yerin nizamiyesinden itibaren yapılan uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket etmeleri, sosyal mesafeyi korumaları ve maskelerini usulüne uygun şekilde takmaları önem arz etmektedir.