Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi olacak mı?

Son günlerin en fazla merak edilen sorularından bir tanesi de ÖTV indirimi gelecek mi sorusu olarak dikkat çekiyor. Kredi faiz oranlarının düşmesinin ardından gözler bir anda ÖTV indirimine çevrildi. Sosyal medyada ÖTV indirimi gelecek iddialarının ardından gözler alınanacak olan karara çevrildi. Peki 2020 yılı içerisinde sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Kredi faiz oranlarının düşmesinin ardından ÖTV indirimi gelecek iddiaları konusunda uzmanlar böyle bir beklenti içerisinde olmanın doğru olmayacağını ifade ediyor. Corona virüs nedeniyle yeni yeni canlanmaya başlanan araç piyasasında sıfır araçlar için vatandaşa sıra veya tarih veriliyor. Hal böyle olunca ÖTV indiriminin geleceğini düşünmek pek gerçekçi olmuyor

SIFIR ARAÇ ALIMINDA FIRSATÇILIK

Bazı fırsatçılar sıfır araçları bayilerden tolu şekilde alıp sonrasında bayilerde sıfır araç olmamasını fırsat bilip aldıkları fiyatları şişirip aldıkları sıfır araç üzerine yüksek rakamlar ekleyerek araçlarını satışa çıkarıyor.