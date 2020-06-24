MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi olacak mı?
ABONE OL
24.06.2020 - 10:03 |

Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi gelecek mi sorusu son günlerin en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bankalar tarafından kredi faiz oranlarının düşürülmesi ile birlikte sıfır araç alımları için sosyal medyada dolanan ÖTV indirimi gelecek söylemlerinin ardından yeni araç almayı planlayan binlerce kişi şimdilerde ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Uzmanlar sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi için neler söylüyor. İşte merak edilen detaylar...

Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 ÖTV indirimi olacak mı?

Son günlerin en fazla merak edilen sorularından bir tanesi de ÖTV indirimi gelecek mi sorusu olarak dikkat çekiyor. Kredi faiz oranlarının düşmesinin ardından gözler bir anda ÖTV indirimine çevrildi. Sosyal medyada ÖTV indirimi gelecek iddialarının ardından gözler alınanacak olan karara çevrildi. Peki 2020 yılı içerisinde sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Kredi faiz oranlarının düşmesinin ardından ÖTV indirimi gelecek iddiaları konusunda uzmanlar böyle bir beklenti içerisinde olmanın doğru olmayacağını ifade ediyor. Corona virüs nedeniyle yeni yeni canlanmaya başlanan araç piyasasında sıfır araçlar için vatandaşa sıra veya tarih veriliyor. Hal böyle olunca ÖTV indiriminin geleceğini düşünmek pek gerçekçi olmuyor

SIFIR ARAÇ ALIMINDA FIRSATÇILIK

Bazı fırsatçılar sıfır araçları bayilerden tolu şekilde alıp sonrasında bayilerde sıfır araç olmamasını fırsat bilip aldıkları fiyatları şişirip aldıkları sıfır araç üzerine yüksek rakamlar ekleyerek araçlarını satışa çıkarıyor.

 

 

A tipi kan grubuna sahip olanların koronavirüs korkusu! Dr. Rodoplu: Yeterli çalışma yokAvrupa'da yapılan bir araştırmada, bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürüldü. Bu tarz çalışmaların kesin bilgi olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Dr. Ülkümen Rodoplu, "A pozitifli hastalarla ilgili yeterince elimizde çalışma yok. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları haricindeki diğer bilgileri okumalı, ancak itibar etmemeliler. Tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor kim elendi? 23 Haziran'da Survivor'dan kim gitti?

Survivor kim elendi? 23 Haziran'da Survivor'dan kim gitti?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Osmaniye'de dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü!

Osmaniye'de dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü!

Sıradaki Haber