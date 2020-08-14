2020 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

Ağustos ayının ortasına kısa bir zaman kala üniversitelerin açılış tarihi araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK dün bir açıklama gerçekleştirdi. Öğrenciler ise "üniversiteler ne zaman açılacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2020 üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili ayrıntılar...

2020 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, dün şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir.

Geçtiğimiz günlerde salgın dolayısıyla yaptığımız yapısal düzenlemelerle karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelerimize geniş bir alan bırakılmıştır. Üniversitelerimiz Koronavirüs Komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığını tehdit etmeyecek şekilde genel planlamalar yapabilecektir. Elbette ki bu süreç Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların tedbir maksatlı yönlendirmeleri çerçevesinde sürdürülecektir."