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13.08.2020 - 20:40 |

2020 Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖK açıkladı

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin beklenen açıklama yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz gün okulların uzaktan eğitimle başlayacağını açıklamasının ardından gözler YÖK'e çevrilmişti. Binlerce öğrencinin merakla beklediği konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Peki 2020'de üniversiteler ne zaman başlayacak?

2020 Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖK açıkladı

Üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YÖK üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması gerçekleştirildi. YÖK açıklamasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detay yer aldı. İşte üniversitelerin açılış tarihi...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

YÖK, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. "

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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