2020 Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YÖK açıkladı

Üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YÖK üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması gerçekleştirildi. YÖK açıklamasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili detay yer aldı. İşte üniversitelerin açılış tarihi...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

YÖK, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. "