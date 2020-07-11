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11.07.2020 - 00:20 |

2020 ve 2021 e-Okul kayıt sorgulama sayfası! Okul kaydımız nerede?

2020 ve 2020 eğitim öğretim döneminde kayıt işlemleri ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Veliler çocuklarının hangi okula gideceğini e-Okul kayıt sorgulama ile öğrenebilecekler. Okulların açılmasına kısa bir süre kala e-Okul kayıt sorgulama sayfası araştırılıyor. İşte 2020 e-Okul kayıt sorgulama sayfası...

2020 ve 2021 e-Okul kayıt sorgulama sayfası! Okul kaydımız nerede?

MEB, 2020-2021 ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları için e-Okul erişimini açtı. Kayıt sayfasının açılmasıyla birlikte veliler çocuklarının gidecekleri okulu öğrenmek için erişim sayfasının adresini araştırıyorlar. Peki 2020-2021 e-Okul kayıt sorgulaması nasıl yapılacak? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERİN HANGİ OKULA KAYITLI OLDUĞU NASIL GÖRÜLECEK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

e-Okul kayıt sorgulama ekranı ayrıntıları ise şu şekilde;

e-Okul sayfasından “2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları” başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

E-OKUL E-KAYIT SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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