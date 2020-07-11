2020 ve 2021 e-Okul kayıt sorgulama sayfası! Okul kaydımız nerede?
2020 ve 2020 eğitim öğretim döneminde kayıt işlemleri ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Veliler çocuklarının hangi okula gideceğini e-Okul kayıt sorgulama ile öğrenebilecekler. Okulların açılmasına kısa bir süre kala e-Okul kayıt sorgulama sayfası araştırılıyor. İşte 2020 e-Okul kayıt sorgulama sayfası...
MEB, 2020-2021 ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları için e-Okul erişimini açtı. Kayıt sayfasının açılmasıyla birlikte veliler çocuklarının gidecekleri okulu öğrenmek için erişim sayfasının adresini araştırıyorlar. Peki 2020-2021 e-Okul kayıt sorgulaması nasıl yapılacak? İşte detaylar...
ÖĞRENCİLERİN HANGİ OKULA KAYITLI OLDUĞU NASIL GÖRÜLECEK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.
e-Okul kayıt sorgulama ekranı ayrıntıları ise şu şekilde;
e-Okul sayfasından “2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları” başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!