2020 YKS ertelendi mi? YKS ne zaman yapılacak?

YKS, haziran ayının son günlerinde yapılacak. Sınava kısa bir süre kala YKS ertelenecek mi? sorusu gündemde yer alıyor. Dün Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında YKS ile de bilgilerin olduğu önemli açıklamalar yaptı. İşte YKS ile ilgili son durumlar...

YKS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Koca, LGS ve YKS ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Güvenli yapılması için her türlü tedbirlerin alınması noktasında hem rehber yayımlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim. Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45