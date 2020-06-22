2020 YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak? Üniversite sınavı hangi günlerde yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) için başvuru işlemleri Şubat-Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınavı beklemeye başlayan adaylar sınav tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS sınavı üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. İşte YKS sınav tarihleri...

YKS ERTELENDİ Mİ?

Bakan Koca, LGS ve YKS ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Güvenli yapılması için her türlü tedbirlerin alınması noktasında hem rehber yayımlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim. Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu.

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, bugün Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45