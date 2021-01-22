2021 Bedelli Askerlik sonuçları açıklandı! Askerlik yerleri nasıl, ve nereden sorgulanır?

Bedelli askerlik, ve askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Binlerce yükümlünün merak içerisinde beklediği 2021 Bedelli askerlik ve askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamada askerlik sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açıldığı duyuruldu.

1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

a. 01, 02, 03 Nisan 2021

b. 13, 14, 15 Mayıs 2021

c. 17, 18, 19 Haziran 2021

ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021

d. 16, 17, 18 Eylül 2021

e. 21, 22, 23 Ekim 2021

f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

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6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

ç. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

d. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,