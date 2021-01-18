2021 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? 2021 MSÜ sınav başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

MSÜ 2021 sınav tarihi açıklandı. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar sınavın hangi tarihte yapılacağının yanı sıra başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını da merak ediyor. Peki MSÜ 2021 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?

MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilecek. MSÜ sınavı için başvurular 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınacak. MSÜ geç başvuru tarihi olarak ise 3 Mart 2021 tarihi açıklandı.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sıavı sonuçlarının 29 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyuruldu