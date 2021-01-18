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18.01.2021 - 17:18 |

2021 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? 2021 MSÜ sınav başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından bu yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılmayı planlayan adaylar sınavın hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki MSÜ 2021 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek, başvuruları ne zaman alınacak? İşte merak edilen detaylar...

2021 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? 2021 MSÜ sınav başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

MSÜ 2021 sınav tarihi açıklandı. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar sınavın hangi tarihte yapılacağının yanı sıra başvuruların hangi tarihler arasında alınacağını da merak ediyor. Peki MSÜ 2021 sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?

MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilecek. MSÜ sınavı için başvurular 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınacak. MSÜ geç başvuru tarihi olarak ise 3 Mart 2021 tarihi açıklandı.

2021 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sıavı sonuçlarının 29 Nisan tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyuruldu

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
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