MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2021 Pasaport ücretleri belli oldu! İşte pasaport harç, defter ücretleri
ABONE OL
07.01.2021 - 13:50 |

2021 Pasaport ücretleri belli oldu! İşte pasaport harç, defter ücretleri

Pasaport ücretleri araştırılıyor. Pasaport almak için başvuru nasıl yapılır? Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar pasaport ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. 2021 Pasaport ücretleri ve pasaport başvurusu ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

2021 Pasaport ücretleri belli oldu! İşte pasaport harç, defter ücretleri

Pasaport harçları ve pasaport randevusu ile ilgili ayrıntıları derledik. 2021 yılı pasaport harçları ne kadar oldu? Pasaport nasıl alınır? İşte Pasaport için gerekli belgeler ve merak edilenler...

2021 PASAPORT HARÇLARI VE DEFTER ÜCRETLERİ

Süre     Harç           Defter         Toplam

6 Ay     227,20 TL   180,00 TL   407,20 TL

1 Yıl     332,10 TL   180,00 TL   512,10 TL

2 Yıl     542,20 TL   180,00 TL   722,20 TL

3 Yıl     770,20 TL   180,00 TL   950,20 TL

3+ Yıl   1085,40 TL  180,00 TL   1265,40 TL

Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaportlar harç bedelinden muaftır.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır.

PASAPORT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, umuma mahsus pasaportlar için ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

PASAPORT ÇEŞİTLERİ

1) Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte),
2) Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte),
3) Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte),
4) Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir.),
5) Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir.),
6) Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir.),
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

UMUMA MAHSUS PASAPORT İÇİN GEREKLİ BELGELER

*T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
*Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
*Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
*Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
*Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
*Eki pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

PASAPORT RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyorAmasya'da, aynı gün içinde 2 caminin yardım kutularını kırarak, paraları çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisini arıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaçırdıkları 12 yaşındaki küçük çocuğa kabusu yaşattılar

Kaçırdıkları 12 yaşındaki küçük çocuğa kabusu yaşattılar

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü!

8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet