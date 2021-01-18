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18.01.2021 - 17:35 |

2021 YDS/1 sınav tarihi açıklandı! YDS/1 başvuruları ne zaman alınacak?

YDS sınav tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından her yıl üç sınavın gerçekleştirildiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavının gerçekleştirileceği tarihler ve başvuruların alınacağı tarihler ÖSYM tarafından açıklandı. YDS sınavına bu yıl içerisinde katılım sağlamayı düşünen adaylar YDS sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki YDS/1 sınavı ne zaman?

2021 YDS/1 sınav tarihi açıklandı! YDS/1 başvuruları ne zaman alınacak?

YDS sınav tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimimin yayımlanmasının ardından ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen YDS sınav tarihleri de resmen açıklandı. Bu yıl YDS sınavına katılmayı düşünen adayların yakından takip ettiği YDS sınavı için başvuruların alınacağı tarihlerde belli oldu

YDS/1 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/1 sınavı 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 25 Şubat-8 Mart tarihleri arasında başvuruları alınacak olan YDS/1 sınavı için belirlenen geç başvuru tarihi ise 16 Mart olarak açıklandı.

2021 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Nisan'da gerçekleştirilecek olan YDS/1 sınavının ardından sonuçların 11 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.

Datça'ya iki yıl aradan sonra kar yağdıMuğla'nın Datça ilçesinde yüksek kesimlere, 2 yıl aradan sonra kar yağdı. Kar yağışının olduğu bölgeye akın eden vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.
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