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16.02.2020 - 15:52 | | AA/İHA

21 dereceyi gören sahile koştu!

Antalya’da hava sıcaklığı 21 dereceye kadar ulaşınca vatandaşlar ve tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

21 dereceyi gören sahile koştu!
Şubat ayında 21 dereceyi gören vatandaşlar sahile koştu!
Şubat ayında 21 dereceyi gören vatandaşlar sahile koştu!
Şubat ayında 21 dereceyi gören vatandaşlar sahile koştu!
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Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde, baharı aratmayan günler yaşanıyor.

Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da,  güzel havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde güneşin tadını çıkardı.

Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda vakit geçiren vatandaşlar ve  turistlerden bazıları yürüyüş yaptı, bazıları güneşlendi.

Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de güneşli bir  gün yaşandı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler  ve kent yaşayanları, kıyı şeridinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Marmaris ilçesinde Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde  yoğunluk oluşturanlardan bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise deniz kenarında  oturarak güneşin keyfini yaşadı.

Bazı aileler çocukları ve köpekleriyle plajda oynadı.

Bodrum'da ise güneşli havayı fırsat bilenler, Paşatarlası ve Kumbahçe  Plajlarında yürüyüş yapıp, kafelerde oturarak güneşlendi.

Yelkenciler de güneşli havayı değerlendirip antrenman yaptı.

Fethiye'de de güneşli hava dolayısıyla Ölüdeniz Plajı'nda yoğunluk  yaşandı.

 

 

 

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