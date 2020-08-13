21 Eylül’e kadar uzaktan eğitim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılmasına 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçilmesine karar verildi. Bakan Koca, “Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplantının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

TÜM DETAYLARI ÇALIŞTIK: Okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek, ‘Okulları birlikte açacağız’ dedik. Bu süreçte MEB olarak bizler okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzla Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptığımız görüşmeler neticesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılına nasıl başlayacağımıza ilgili de kararlarımızı olgunlaştırdık.

UZAKTAN EĞİTİMLE BAŞLIYORUZ: Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Buna göre, 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Yüz yüze eğitimin hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos’tan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecek. Uzaktan eğitim araçları kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA TV kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor.

HES KODUYLA TAKİP: Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımızın destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle takip altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edilebilecek ve gerekli önlemler alınacak.

AYRINTILI AÇIKLAMA YAPILACAK: Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske vb hususlardaki standartlarımız daha önce hazırladığımız kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlenmişti. Bu çerçevede hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için birtakım rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını devam ettireceğiz. Zamanı gelince çok ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız.

MASKE SAĞLANACAK: Maske tedariği elbette bakanlığımız tarafından da sağlanacak. Okullarımızın hijyen standartlarını geliştirmek üzere çalışmalarımızı çeşitli kurumlarla devam ettiriyoruz. Bu standartların uygulamasının kontrolü için 2 bin denetmenimiz şu anda okullarda ve sahadalar ve her bir okulumuzun standardını gözden geçiriyorlar.

UYUM HAFTASI: Okulun ilk haftasında özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak. Ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek.

EK PERSONEL ALIMI: Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personel alımları da süratle devam ediyor. Salgın şartları nedeniyle bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Bu hafta içinde il müdürlerimizle bir toplantımız var. Her bir ilimizi kendi durumunu dikkate alarak tek tek ele alıp inceliyoruz.

‘AĞIR TEDBİRLERE DÖNMEMİZ GEREKİR’

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özetle şunları kaydetti:

GEVŞEME: Dünyada vaka artışları hız kesmeden devam etmektedir. Ülkemizde de bölgesel artışlara şahit oluyoruz. Birçok ülkenin aksine, bizde vaka artışlarının kontrolden çıkmamış olması, devlet kurumlarımızın ve vatandaşımızın bugüne kadar özveriyle uyguladığı önlemler sayesindedir. Ancak altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir.

EKİM-KASIM UYARISI: Özellikle Ekim, Kasım aylarında gribal enfeksiyonların da devreye girmesiyle riskin daha fazla artması muhtemeldir. Gribal hastalıklarının semptomlarının benzer olması kaygı ortamına da yol açabilecektir. Vatandaşlarımızın tedbirlerden ister istemez yorulduğunu biliyoruz. Hepimiz sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımızla yakın ilişkiler içinde olmayı özledik. Seyahatlerimizde eskisi gibi rahat olabilmeyi, sosyal ve kültürel hayata tam olarak dönebilmeyi arzuluyoruz.

KONTROL EDİLEMEZ: Hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimizin hayatı üç basit kurala bağlı. Temizlik, maske, mesafe. Bu kuralları dikkate almazsak, yarın karşımıza kontrol edilemez bir tablo çıkabilir. Vaka sayılarındaki artış eğilimini hepimiz görüyoruz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Çabamız, bunun bir daha yaşanmaması içindir. Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz.