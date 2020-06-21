21 Haziran KoronavirÃ¼s tablosu son durum aÃ§Ä±klandÄ± - Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± ve vaka sayÄ±sÄ± bugÃ¼n kaÃ§a yÃ¼kseldi - Bakan Fahrettin Koca...

DÃ¼nya, Ã‡in'in Wuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan corona virÃ¼sÃ¼ ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, tÃ¼m dÃ¼nyada 6 milyondan fazla insana bulaÅŸan corona virÃ¼s ile ilgili Ã¼lkemizdeki son durumu gÃ¼n be gÃ¼n aÃ§Ä±klamaya devam ediyor.Â Â DÃ¼nyada 500 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan corona virÃ¼s ile ilgili SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 21 Haziran'daki son durumu bu akÅŸam aÃ§Ä±kladÄ±...



TÃœRKÄ°YE'DE VAKA SAYISI KAÃ‡ OLDU?Â



(21 HAZÄ°RAN PAZAR)



BUGÃœNKÃœ TEST SAYISI: 40.096



BUGÃœNKÃœ VAKA SAYISI: 1.192



BUGÃœNKÃœ CAN KAYBI:Â 23



BUGÃœNKÃœ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 1.412

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.945.240



TOPLAM VAKA SAYISI: 187.685



TOPLAM CAN KAYBI: 4.950



TOPLAMÂ Ä°YÄ°LEÅžEN SAYISI: 160.240





Â Ä°TALYA'DA KORKULU RÃœYA DEVAM EDÄ°YOR!

Ãœlkede 4 aydÄ±r devam eden Kovid-19 salgÄ±nÄ±na iliÅŸkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla duyuruldu.

Ãœlkedeki aktif koronavirÃ¼s vaka sayÄ±sÄ± 240'lÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 20 bin 972'ye geriledi. BugÃ¼ne kadar Kovid-19 bulaÅŸanlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ± ise 238 bin 499'a ulaÅŸtÄ±. Son 24 saatte 224 yeni vaka kaydedildi.

Ä°yileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± bugÃ¼n 440'lÄ±k artÄ±ÅŸla 182 bin 893'e Ã§Ä±ktÄ±.

Kovid-19'dan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±, son 24 saatte 24 daha artarak 34 bin 634'e yÃ¼kseldi. BugÃ¼nkÃ¼ Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±, 3 Martâ€™tan bu yana gÃ¶rÃ¼len en dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¼nlÃ¼k Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± oldu.

YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶renlerin sayÄ±sÄ± ise 148'e geriledi.

Ãœlke genelinde bugÃ¼ne kadar, 4 milyon 984 bin 370 test yapÄ±ldÄ±.



ABD'DE Ã–LÃœMLER DEVAM EDÄ°YOR



ABD'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e yÃ¼kseldi.

ABD, Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n merkezi ve en Ã§ok can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesine gÃ¶re, Ã¼lkede virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± son 24 saatte 33 bin 565 artarak 2 milyon 331 bin 673'e ulaÅŸtÄ±.

Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± ise son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e Ã§Ä±ktÄ±.

ABD'yi 1 milyon 70 bin 139 vakayla Brezilya, 584 bin 680 vakayla Rusya ve 415 bin 624 vakayla Hindistan izliyor.

GÃ¼nlÃ¼k vaka ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe raÄŸmen New York, salgÄ±ndan en fazla etkilenen eyalet konumunu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. New York'ta ÅŸimdiye kadar 410 bin 434 kiÅŸiye virÃ¼s bulaÅŸtÄ±, 31 bin 174 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

New York'u 175 bin vakayla ikinci sÄ±raya yerleÅŸen California ve 172 bine yakÄ±n vakayla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya gerileyen New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 28 milyonu ve iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 973 bini geÃ§ti.

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