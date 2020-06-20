21 Haziran Yaz gün dönümü nedir? Google'dan yaz gün dönümüne özel doodle

Dünyaca ünlü arama motoru Google 2020 Yaz gün dönümü için hazırladığı doodle sayfasına taşıdı. Yaz mevsiminin başladığı tarih olan 21 Haziran Yaz gün dönümünde güneş ışınları yılda birkez Yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Kürede günler kısalmaya başlar. 4 yılda bir Yaz gün dönümü 20 Haziran'da kutlanır. Peki Yaz gündönümü nedir, özellikleri nelerdir?

21 HAZİRAN YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Yaz gün dönümü, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez dik olarak geldiği zamandır. Yaz gün dönümünde kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır. Yaz gün dönümünden sonra kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Yaz gün dönümü 4 yılda bir 20 Haziran'da kutlanır. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede yazın, güney yarım kürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

21 Haziran Yaz gün dönümünün Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düştüğü zamandır.

1.Dünya'nın Kuzey Yarım küresi Güneş'e daha yakındır.

2.Kuzey Yarım kürede yaz, Güney Yarım küre'de kış mevsimi başlar.

3.Aydınlanma çemberi; Kutup dairelerine teğet geçer.

4.Kuzey Yarım küre'de en uzun gündüz, Güney Yarım küre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.

5.Kuzeye gidildikçe gündüzler, Güneye gidildikçe geceler uzar.

6.Kuzey Kutup Dairesinde ve Kuşağında 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesinde 24 saat gece yaşanır.

7.Kuzey Yarım kürede, saat 12:00'de cisimler yıl içindeki en kısa gölgesi, Güney Yarım kürede ise en uzun gölgesi oluşur. 8.Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulmasının en az olduğu yer Yengeç Dönencesidir.