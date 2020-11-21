21 Kasım koronavirüs tablosu (vaka sayısı-ölü sayısı) bugünkü durum açıklandı! Son dakika Türkiye koronavirüs tablosu son durumu nedir?

Koronavirüs tablosu son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı olmak üzere çeşitli ayrıntıları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Peki 21 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı-ölü sayısı kaç oldu?

21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr"