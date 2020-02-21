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21.02.2020 - 12:34 |

21 Åžubat'ta (bugün) yaÅŸanan son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

DÃ¼n yine Manisa ve ElazÄ±ÄŸ hafif ÅŸiddetli depremlerle sarsÄ±ldÄ±. TÃ¼m TÃ¼rkiye'nin gÃ¶zÃ¼ bu bÃ¶lgelerde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi sÄ±k sÄ±k kontrol ediliyor. Ä°ÅŸte bugÃ¼n yaÅŸanan son depremler...

21 Åžubat'ta (bugün) yaÅŸanan son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Deprem Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'de her gÃ¼n onlarca deprem meydana geliyor. Åžu sÄ±ralar Manisa ve ElazÄ±ÄŸ daha fazla sallanÄ±rken vatandaÅŸlar daÂson depremler listesini kontrol etmek istiyor. Ä°ÅŸte Kandilli Rasathanesi'nin geÃ§tiÄŸi son veriler....

SON DEPREMLER 21 ÅžUBAT

BugÃ¼n 12.30'a kadar onlarca deprem meydana gelirken 3'Ã¼n Ã¼zerinde herhangi bir sallantÄ± olmadÄ±.

21 Åžubatta (bugÃ¼n) yaÅŸanan son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu

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