Deprem Ã¼lkesi TÃ¼rkiye'de her gÃ¼n onlarca deprem meydana geliyor. Åžu sÄ±ralar Manisa ve ElazÄ±ÄŸ daha fazla sallanÄ±rken vatandaÅŸlar daÂson depremler listesini kontrol etmek istiyor. Ä°ÅŸte Kandilli Rasathanesi'nin geÃ§tiÄŸi son veriler....

SON DEPREMLER 21 ÅžUBAT

BugÃ¼n 12.30'a kadar onlarca deprem meydana gelirken 3'Ã¼n Ã¼zerinde herhangi bir sallantÄ± olmadÄ±.

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