17.05.2020 - 12:33 | | İHA
21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!
Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
İznik ilçesi Yeşil Camii Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Emine Okkalı, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınlarının çağırdığı ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Emine Okkalı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
'Canavar' adı verilen gümüş balığı avcılığı başladıÇORUM'un Kargı ilçesinde, balık yumurtaları ile beslendiği için istilacı tür listesinde yer alan ve yöre halkının 'canavar' adını verdiği gümüş balığı avcılığı başladı. Boyabat Baraj Gölü'nde tatlı suda sığ kenarlarda avlanan tür, başta ABD, Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.