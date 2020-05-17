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17.05.2020 - 12:33 | | İHA

21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

İznik ilçesi Yeşil Camii Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki Emine Okkalı, dün akşam evinde kalp krizi geçirdi.

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Emine Okkalı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

 

 

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