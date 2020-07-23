22 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendi - 997. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru

22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 6, 16, 17, 25, 31 + 9 oldu...



22 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



6, 16, 17, 25, 31 + 9









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Şans Topu Nasıl Oynanır?



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.



İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.



(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.



Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.