MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 22 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendi - 997. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru
ABONE OL
23.07.2020 - 00:01 |

22 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendi - 997. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru

Şans Topu çekilişinde 22 Temmuz Çarşamba gününün sonuçları vatandaşların erişimine açıldı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 997. hafta Şans Topu çekilişi sonuçları ve milliyet.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz sonuç sorgulama ekranı...

22 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendi - 997. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru

22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 6, 16, 17, 25, 31 + 9 oldu...

22 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6, 16, 17, 25, 31 + 9

22 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendi - 997. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ


Şans Topu Nasıl Oynanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.

(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.

Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

 

 

 

8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdüİstanbul Büyükçekmece'de bir kişi 2 çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

22 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları erişime açıldı - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

22 Temmuz Sayısal Loto çekilişi sonuçları erişime açıldı - 1342. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

İstanbul'da korkunç cinayet: Uyuyan eşini boğarak öldürdü

İstanbul'da korkunç cinayet: Uyuyan eşini boğarak öldürdü

Sıradaki Haber