22 Temmuz Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendi - 997. hafta canlı Şans Topu sonuçları sorgulama motoru
Şans Topu çekilişinde 22 Temmuz Çarşamba gününün sonuçları vatandaşların erişimine açıldı. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde haftanın kazandıran numaraları belirlendi. İşte Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 997. hafta Şans Topu çekilişi sonuçları ve milliyet.com.tr üzerinden ulaşabileceğiniz sonuç sorgulama ekranı...
22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 6, 16, 17, 25, 31 + 9 oldu...
22 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6, 16, 17, 25, 31 + 9
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ
Şans Topu Nasıl Oynanır?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır.
(5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir.
Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.