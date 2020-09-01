01.09.2020 - 17:27 | | DHA/AA
22 yaşındaki genç kızın feci sonu!
Aydın'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.
Aydın Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde Ayşegül Aydın yönetimindeki 09 LZ 900 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tamamı suya gömülen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı. Sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı haldeki Ayşegül Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.
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