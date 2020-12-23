MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberi... 23 Aralık koronavirüs tablosu (corona virüs) yayımlandı: Bugünkü korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
ABONE OL
23.12.2020 - 22:23 |

Son dakika haberi... 23 Aralık koronavirüs tablosu (corona virüs) yayımlandı: Bugünkü korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu son durum vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak paylaşılan tabloda vaka sayıları, hasta sayısı ve ağır hasta ile iyileşen sayısı bulunuyor. Peki, günlük vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi vefat etti?

Son dakika haberi... 23 Aralık koronavirüs tablosu (corona virüs) yayımlandı: Bugünkü korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından sosyal medyadan konu hakkında değerlendirmede bulunarak sık sık alınan önlemlere uyulması konusunda uyarıda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında yer alan günlük verilerin yanı sıra elde edilen toplam korona haritası da paylaşılır. İşte, 23 Aralık korona tablosu haberimizde.

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu düzenli olarak paylaşıyor. Merakla beklenen 23 Aralık korona tablosunda yer alan bilgilere göre ise; 19.650 yeni vaka tespit edildi ve 259 kişi vefat etti.

Son dakika haberi... 23 Aralık koronavirüs tablosu (corona virüs) yayımlandı: Bugünkü korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

KORONA TABLOSU 22 ARALIK 

Açıklanan 22 Aralık tablosuna göre, 192.316 test yapıldı ve son 24 saatte 19.256 yeni vaka tespit edildi. 3.309 hasta sayısına ulaşıldı, 32.110 hasta da iyileşti. 251 kişi de hayatını kaybetti.

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildiAntalya'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15,5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Ayvacık'ta feci olay! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika: Koronavirüste çarpıcı tablo! Can kaybı artıyor vakalar hızla düşüyor

Son dakika: Koronavirüste çarpıcı tablo! Can kaybı artıyor vakalar hızla düşüyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet