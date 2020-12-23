Son dakika haberi... 23 Aralık koronavirüs tablosu (corona virüs) yayımlandı: Bugünkü korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından sosyal medyadan konu hakkında değerlendirmede bulunarak sık sık alınan önlemlere uyulması konusunda uyarıda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasında yer alan günlük verilerin yanı sıra elde edilen toplam korona haritası da paylaşılır. İşte, 23 Aralık korona tablosu haberimizde.

23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu düzenli olarak paylaşıyor. Merakla beklenen 23 Aralık korona tablosunda yer alan bilgilere göre ise; 19.650 yeni vaka tespit edildi ve 259 kişi vefat etti.

KORONA TABLOSU 22 ARALIK

Açıklanan 22 Aralık tablosuna göre, 192.316 test yapıldı ve son 24 saatte 19.256 yeni vaka tespit edildi. 3.309 hasta sayısına ulaşıldı, 32.110 hasta da iyileşti. 251 kişi de hayatını kaybetti.