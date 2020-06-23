23 Haziran Son depremler listesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Akdeniz'in Girit Adası'nda yaşanan depremler birkaç gündür kesilirken Çankırı'daki 4.2'lik deprem halkta büyük panik yarattı. Bu gelişme ile birlikte 23 Haziran son depremler listesi araştırılırken 'Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?' sorusu epey bir sorulmaya başlandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 08.54'te yaşanan 4.2'lik Çankırı Çerkes depreminin ardından 3'ten büyük herhangi bir deprem yaşanmadı.



