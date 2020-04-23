23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayram bu yıl evlerde kutlanıyor. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen çocuklar, 23 Nisan mesajlarını Milliyet aracılığıyla paylaştı.

Kayla Akgüneş (4,5): 23 Nisan’ı bize Atatürk armağan etmiş. 23 Nisanlarda sanki Atatürk yanımdaymış gibi hissediyorum. Atatürk’ün armağan ettiği bir yere gidiyormuş gibi hissediyorum. Balkonların, müziğin, prenses taçlarının, her çocuğa uygun balerin kıyafetinin olduğu bir yer orası. Müzikleri de Atatürk söylüyor. Okuldaki törenlerde de Atatürk bizimle tören yapıyormuş gibi hissediyordum. Çocukların dışarıya çıkıp parti verebilmesini isterdim bu 23 Nisan’da. Herkesin en sevdiği şeyleri giyip, süsleri takıp, şarkıda dans etmelerini isterdim.

Beyazıt Güllük (5): Atatürk’ün biz çocuklara armağan ettiği en güzel bayram bugün. Çocuklara armağan edilen bu bayram Atatürk’ün çocukları ne kadar çok sevdiğini de gösteriyor. Çocukları bu kadar seven Atatürk’ü biz de çok seviyoruz, bize armağan ettiği bu bayram için kendisine çok teşekkür ederiz. Okullar tatil diye 23 Nisan’ı annem ve babamla birlikte evde kutlayacağız. Camlarımızı bayrakla süsledik. Bugün benim bayramım. Erkenden kalkıp saygı duruşunda durup, İstiklal Marşı’nı okuyacağım. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Toprak Çınar Akın (5): Atatürk bu bayramı dünyadaki bütün çocuklara armağan etti. Bugün biz çocukların bayramı, mutluyum. Atatürk bize böyle bir bayramı hediye ettiği içinde kendisine minnettarız. Salgın olmasaydı bayramı okulda arkadaşlarımla kutlayacaktım. Ama okula gidemediğimiz için ve dışarı çıkmamız da yasak olduğu için evde kutlayacağız. İyi ki Atatürk bu bayramı bize armağan etti. Yaşasın 23 Nisan...

‘Barış diliyorum’

Öykü Arin Yazıcı (5): Tüm dünya çocuklarının sağlıklı ve mutlu olması için el birliği ile çalışmamız lazım. Tüm dünya çocukları için barış, adalet, karınlarını doyurabildikleri, neşeli sevgi dolu bir hayat diliyorum.

Berkay Doruk Fisdiş (5): 23 Nisan bize Atatürk’ten armağan. Çok sevinçliyiz. Bugün hastalık olmasaydı okulda şiirimi okuyacaktım. Ama bayraklarımızı aldık, duvarımızı süsledik, bayramımızın 100’üncü yılını evimizde kutluyoruz. Bugün bizim günümüz. Bu gelecek bizim. Güzel bir dünyada sevgi ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Bayramımız kutlu olsun.

‘Aileme 23 Nisan şiiri okuyacağım’

Musap Kurt (5,5): Öğretmenimiz ve arkadaşlarımla bugün sınıfımızı süsleyecektik. Ama okula gidemediğimiz için odamı süsledik. 23 Nisan’ı evde annem ve babamla kutlayacağız. Hep birlikte İstiklal Marşı’nı okuyacağız. Bir de ben annem ve babama 23 Nisan şiirimi okuyacağım. Bütün arkadaşlarımın da bayramı kutlu olsun.

Hira Sultan Pekmezci (4,5): Bu bayramı atamız bize hediye etti. Çocuklar eğleniyor, oyun oynuyor, şarkı söylüyor. Biz de oynayacaktık okulda ama virüs var diye okula gidemedik ve oynayamadık. Ben Atamı çok seviyorum. Onu rüyamda gördüm. Bana ve arkadaşlarıma ‘Evde kutlayın’ dedi. Atatürk çok büyük bir insan, onu çok çok seviyorum.

Derin Ağar(4,5): Atatürk dünyamızı kurtardığı ve çocukları çok sevdiği için 23 Nisan olmuş. 23 Nisan’ı dünyadaki bütün çocuklara armağan ettiği için teşekkür ederiz.