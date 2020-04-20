23 Nisan resmi tatil mi? 2020 Resmi tatiller listesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.

2020 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ