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20.04.2020 - 13:14 |

23 Nisan tatili kaç gün, 4 gün tatil olacak mı? 23-24-25-25 Nisan tatil mi olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 23 Nisan'a yaklaşırken resmi tatil ile ilgili araştırmalar başladı. Geçtiğimiz hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Nisan ile birleştirip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Peki 23 Nisan tatili kaç gün, 4 gün tatil olacak mı?

23 Nisan tatili kaç gün, 4 gün tatil olacak mı? 23-24-25-25 Nisan tatil mi olacak?

23 Nisan tatili kaç gün? sorusunun cevabı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile ilgili çeşitli detaylar gündemde yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında 23 Nisan tatili ile ilgili konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 23-24-25-26 Nisan tatil olacak mı? 23 Nisan tatili kaç gün?

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

23 NİSAN'DA 4 GÜN TATİL OLACAK MI?

Corona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanacak.Dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde corona virüs mücadelesi için yeni tedbirleri görüşülecek. Toplantıda aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir görüşme yapılması bekleniyor.

23 Nisan tatilinin 4 gün olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Toplantı sonrasında bir karar açıklanırsa haberimizde yer alacak.

 

Diyanet'ten teravih namazı açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi. Erbasş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" açıklamasında bulundu.
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