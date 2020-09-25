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25.09.2020 - 14:14 |

23 yaşındaki gencin ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

İstanbul Maltepe’de pompalı tüfekle intihar eden 23 yaşındaki Recep Can Özmen’in ölümünde şok edici bir detay çıktı. Recep Can Özmen’in cüzdanındaki nota CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve Kameraman Yasin Kamaloğlu ulaştı.

Recep Can Özmen 23 yaşındaydı. İstanbul’un Maltepe ilçesinde ailesiyle yaşıyordu. Polisin soruşturma yaptığı şüpheli ölümde yeni bir detay çıktı. Genç adamın ölümüyle ilgili sır perdesi aydınlanmazken, cebindeki not Mavi Balina şüphesi yarattı.

Babası Ramazan Özmen yaptığı açıklamada oğlunun davranışlarının son zamanlarda değiştiğine değindi.

“Son zamanlarında çocuğumu tanıyamaz hale geldim. Ama çocuğumdan öyle bir şey beklemedim. Mavi Balina oynadığını düşünmedim. İşten geldiğinde biz normalde otururduk. O 10 dakika sonra odasına çekilmeye başladı. Telefonu ele alırdı gece 3’e 4’e kadar telefondan oyun oynuyormuş.” ifadelerini kullandı.

Recep Can Özmen’in cüzdanından çıkan notsa yeni bir soru işaretine neden oldu. Notun detaylarını CNN Türk Muhabiri Kaan Temeltaş canlı yayında anlattı. Notta “Malakıs rengiBalinaDisbudak” yazan bir kişisel mesaj olduğu görülüyor. Ve yine notun sağ tarafında da bir PUK ve PIn kodu var. Bu detaylar da intiharda Mavi Balina şüphesi yarattı.

Recep Can Özmen’in ölümünde bir detaya daha ulaşıldı. Telefonunun intiharından hemen önce sattığı ve hiç bir veriye ulaşılamadığı da öğrenildi.

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