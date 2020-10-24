24 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka, ölü, test, iyileşen hasta sayısı olmak üzere koronavirüs tablosunda çeşitli detaylar yer alıyor. Günlük tablodaki son dakika detaylar merak ediliyor. Peki 24 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da gerçekleştirdiği paylaşımda koronavirüs tablosu ile ilgili detayları paylaştı.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;

"Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim. http://covid19.saglik.gov.tr"