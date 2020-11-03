24 Kasım resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri - mesajları

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

24 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım günü bu yıl Salı gününe dek geliyor. Fakat 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Geçen yıl bilmiyordum.

Ne okuma ne yazma.

Sönmez ışıklar tutan,

Siz oldunuz yoluma.

Bir yıl içinde bana,

Çok bilgiler verdiniz.

Anne sevgisi gibi

içimdedir sevginiz.

Vefa ÇAĞAN

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Nevin EMGEN

ÖĞRETMENİN ANDI

Ahdettim, yemin ettim dönmeyeceğim geri;

Gidiyorum yurdumun çok uzak diyarına.

Cehalet cinlerinin cirit oynayan yeri;

Şimdi beni bekliyor, bakıyor yollarıma.

Varacağım köyüme ziyamı saçmak için;

Bıkmadan, usanmadan bilgiyi yayacağım.

"Başı boş dolaşmalar, bu işsizlikler niçin,

Niçin çalışmıyoruz?" diye anlatacağım.

Okulumu açarak talebelerim ile;

Bol irfan vereceğim, ilme susamışlara.

Ama yılmayacağım, dökülsem de n'olacak?

Yılmazlardan ide var, bu yurt için başımda.

Bilgiyi kafalara perçinleyebilirsem;

Gelecek günlerimi mutlu görebilirim.

Yurdun evlâtlarını tüm okumuş görürsem,

İşte ruhum, o zaman rahat ölebilirim...

Mehmet AYDIN

Şehit Öğretmenim

Yüreğim acıyor, içim kanıyor öğretmenin,

Öksüz kaldı çocukların canım öğretmenim,

Aydınlık fikirlerinle kucakladın toprağı,

Benim canım şehit öğretmenim.

Deprem ayırdı bizi uzak diyarlara,

Bu kutsal görev için can verdin,

Bekçileriniz aydınlık ufkunun,

Sen rahat uyu öğretmenim.

Canım öğretmenim

Seni çok seviyorum

Saygıyla anıyorum

Şimdi mezun oldum

Sana şiirler yazıyorum

Bende çok değerin var

Benim sana borcum var

Asla ödeyemem

Benim sana saygım var

Öyle tatlı dilin

Yazı yazar elin

Canım öğretmenim

Size çok teşekkür ederim

Çağla Yel

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

*Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

*Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

* Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

* Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

* Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

* Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.