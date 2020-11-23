23.11.2020 - 13:01 | | İHA
24 yaşındaki genç baba yatağında ölü bulundu!
Adana’nın Kozan ilçesinde 24 yaşındaki 2 çocuk babası Kadir Varan evinde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güneri Mahallesi yolu üzerindeki evine gece gelen Kadir Varan (24) yatağına yattı. Sabah Kadir Varan’ı uyandırmak isteyen ama uyandıramayan ailesi, Varan’ın hareketsiz yattığını görünce hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kadir Varan'ın hayatını kaybettiğini belirlediler.
2 çocuk babası Kadir Varan’ın ölümüyle ailesi sinir krizleri geçirdi.
Yapılan incelemelerin ardından Kadir Varan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyorTürkiye'de petrol üretiminin ilk kez gerçekleştirildiği Raman-8 kuyusu 72 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya gelirken, serüvenin ilk başladığı Batman'daki emektar kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.