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27.11.2020 - 17:55 | | İHA

24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Serik ilçesinde tapu müdürlüğünde görev yapan 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu!

Olay, bugün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapu müdürlüğünde çalışan Metin İşcan'dan (24) haber alamayan arkadaşları, gencin Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzun süre kapıyı çalan arkadaşları, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek, polise ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekibi, İşcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, İşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç tapu memurunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kameradaABD'nin Teksas eyaletinde direksiyon başında uyuyan bir sürücü, yol kenarındaki polis aracına çarparak yan döndü ve metrelerce yolun üzerinde kaydı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı.
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