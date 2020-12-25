25 Aralık Diyanet Cuma hutbesi |Cuma Hutbesi konusu; İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı

Cuma hutbesi'nin bu haftaki konusu İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı başlığı ile yayımlandı. Her hafta Perşembe akşamları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Bu haftada İçikinin İslam dini tarafından neden yasak olduğu ifade edilirken , İçkinin insan vücuduna verdiği zararlar ve Allah'ın verdiği rızkın boş yere heba edilmesi, Çocukların umutları ve geleceklerinin kararması olarak ifade edilmiştir. İşte Diyanet 25 Aralık Cuma Hutbesi konusu ve içeriği

25 ARALIK DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU

İÇKİ: KÖTÜLÜĞÜN ZEHİRLİ ARKADAŞI

Muhterem Müslümanlar!

İslam; canımızın, malımızın, aklımızın, inancımızın ve neslimizin güvenliğini sağlayan

kurallar koyar. Bizlere de bu temel değerlerimizi korumayı emreder. Sağlığımızı

tehlikeye atan, aklî dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasaklar. İçki de işte bu yüzden haramdır. Nitekim Resûl-i Ekrem

(s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır.”

Aziz Müminler!

İçki, Allah’ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip

eder. Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helâl lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur. İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır. Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dâhil binlerce üzücü hadise yaşanır.

Cenâb-ı Hak, içki konusunda Kur’an’da bizleri şöyle uyarmaktadır: “Şeytan, içki ve

kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

Kıymetli Müslümanlar!

Aklımızı ve irademizi Allah’ın razı olacağı helâl ve güzel işlerde kullanalım.

İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir

Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim.