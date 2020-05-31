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31.05.2020 - 06:15 | | İHA

25 farklı suçtan aranıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, kişi hürriyetini yoksun kılma ve yağma suçları başta olmak üzere 25’ten fazla suçtan aranan iki kişi yakalandı.

25 farklı suçtan aranıyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri başta kişi hürriyetini yoksun kılma ve yağma suçları, ‘tehdit, hırsızlık, uyuşturucu ticareti’ olmak üzere 25’ten fazla suçtan aranan Ö.U. (19) isimli kadın ve H.S’nin (22) sıkı takip sonucunda Türkmen Mahallesi’nde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.


Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler, emniyette ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. 25'ten fazla suç kaydı olan Ö.U. ile H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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