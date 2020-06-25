25 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Fahrettin Koca...

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişiye bulaşıp şimdiye dek 500 bine yakın fazla hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya devam ediyor. Aşı ve ilaç çalışmalarına tüm hızla devam edilirken ülkelerdeki günün tabloları her geçen gün yayınlanıyor. Son günlerde vaka sayılarında artışın başlamasının ardından ülkemizdeki toplam vaka sayısı dün 191.657'ye ulaşırken, toplam can kaybı da 5.025'e yükseldi...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(24 HAZİRAN ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 53.486

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.492

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 24

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.386

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.083.121

TOPLAM VAKA SAYISI: 191.657

TOPLAM CAN KAYBI: 5.025

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 164.234









İRAN'DA CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 134 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 595 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Covid-19 kaynaklı can kaybının 10 bin 130'a, vaka sayısının da 215 bin 96'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 899'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 175 bin 103 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 530 bin 437 olduğu bilgisini paylaştı.

PORTEKİZ'DE VAKA 40 BİNE YAKLAŞTI



Portekiz hükümeti ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1540'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 345 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 39 bin 737 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 829 olduğu kaydedildi.

VİRÜS, AMAZONLARI BİLE ETKİLEDİ!

Corona virüs salgını tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği coğrafyalardan biri haline gelen Latin Amerika'da Brezilya'nın kayıpları gün geçtikçe artıyor. 200 milyondan fazla bir nüfusa ev sahipliği yapan Brezilya'nın dünyaca ünlü Amazon bölgesi de salgından etkilendi.