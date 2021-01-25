Son dakika haber! 25 Ocak koronavirüs tablosu yayımlandı: Vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanlığı son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle birçok kovid-19 önlemi aldı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle koronavirüs kısıtlamaları da gündeme geldi. Son günlerde vaka ve ölü sayısı git gide azalırken her geçen gün kritik tablo daha büyük önem arz ediyor. Bakan Fahrettin Koca ise koronavirüs tablosu, korona aşısı gibi konulara dair tüm detayları paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda son durum nedir?

25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından açıklanan covid-19 tablosunda vaka ve ölü sayılarının son durumu dikkat çekmeye devam ediyor. 25 Ocak koronavirüs tablosunda 5.642 yeni vaka yer aldı ve 137 kişi de yaşamını yitirdi.

KORONA TABLOSU 24 OCAK

Yayımlanan son koronavirüs tablosunda oranlarda ciddi azalma görüldü. 24 Ocak koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte; 148.425 test yapıldı, 5.277 vaka tespit edildi, 684 hasta sayısına ulaşıldı, 5.860 hasta iyileşti ve 140 kişi hayatını kaybetti.