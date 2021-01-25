25.01.2021 - 09:31 |
25 Ocak son depremler: Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye'de her gün onlarca deprem meydana gelirken 3 üzeri depremler panik yaratıyor. Bugün şu ana kadar 3 üzeri deprem yaşanmazken "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" soruları peş peşe geliyor. İşte 25 Ocak son depremler listesi...
Her gün olduğu gibi "Son depremler" listesi araştırılıyor. Bugün henüz 3 üzeri deprem yaşanmış değil. Yine de "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" araması sıklıkla yöneltiliyor. İşte liste...
İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.