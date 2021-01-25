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25.01.2021 - 09:31 |

25 Ocak son depremler: Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Türkiye'de her gün onlarca deprem meydana gelirken 3 üzeri depremler panik yaratıyor. Bugün şu ana kadar 3 üzeri deprem yaşanmazken "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" soruları peş peşe geliyor. İşte 25 Ocak son depremler listesi...

25 Ocak son depremler: Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Her gün olduğu gibi "Son depremler" listesi araştırılıyor. Bugün henüz 3 üzeri deprem yaşanmış değil. Yine de "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" araması sıklıkla yöneltiliyor. İşte liste...

SON DEPREMLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

25 Ocak son depremler: Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu

İstanbul'da bu sabah trafiği durduran kazaGelen son dakika haberine göre; TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde İddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. TIR şoförü araç içinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından şoför bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
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