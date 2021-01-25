25 Ocak son depremler: Deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Her gün olduğu gibi "Son depremler" listesi araştırılıyor. Bugün henüz 3 üzeri deprem yaşanmış değil. Yine de "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" araması sıklıkla yöneltiliyor. İşte liste...

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