250 bin görevliyle ‘korona’ denetimi

Türkiye genelinde dün en kapsamlı Kovid-19 denetimi yapıldı. Ankara’daki denetime sahada bizzat katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını açıkladı. Soylu, haftasonu da düğün ve nişan denetimi yapılacağını duyurdu.

Soylu, Mamak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen tedbirlere yönelik denetimleri yerinde inceledi. Esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerini daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Soylu, ülkenin hemen hemen her noktasında, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yaklaşık 250 bin kişinin salgın denetimi yaptığını kaydetti.



Düğünler denetlenecek

Özellikle toplu taziye geleneğini sürdüren Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşlara toplu taziyeleri bırakmaları çağrısında bulunan Soylu, “Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim” dedi. Soylu, cumartesi ve pazar günü de ekiplerin büyük bölümünün düğünlerde, nişanlarda denetlemelerde bulunacağını duyurdu.

Bakan Soylu, “Bazı illerdeki vaka artışlarının ardından sokağa çıkma kısıtlamaları tekrar gelebilir mi?” sorusu üzerine “Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok. Sokağa çıkma yasağı ve hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan tezviratların gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir. Gerek sosyal medyada gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız” ifadesini kullandı.





Halk otobüsüyle gitti



Soylu, semt pazarındaki denetimin ardından Bakanlığa özel halk otobüsüyle gitti. Otobüsteki tedbirleri inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, “Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz”



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Malatya’da; Mehmet Ersoy Konya’da; Muhterem İnce de Sakarya’da koronavirüs denetimlerine katıldı.

Vali: Bu hastalığı birlikte yeneceğiz

Diyarbakır’da denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, “İnşallah hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz. Bayram dolayısıyla bir kıpırtı var ama kontrol edilebilir noktada. Her şey sağlık teşkilatımızın kontrolünde şu anda” dedi.









Edirne’de yapılan koronavirüs denetimlerine katılan Vali Ekrem Canalp, vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

Aydın’da Kovid-19 tedbirleri denetimleri kapsamında otobüs, minibüs ve özel araçlar, ekipler tarafından sıkı şekilde kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sefere hazırlanan yolcu otobüslerini denetledi.



Vatandaşlara tam not

Mersin’de Vali Ali İhsan Su ve protokolün katıldığı denetimde, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması tam not aldı. Vali Su, “Toplu taşıma araçlarında denetim yaptık. Tüm yolcular hem maske hem de mesafe kuralına uyuyorlar. Denetimlerimizde vatandaşlarımızı hem ikaz ediyoruz hem de farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz” dedi.

İstanbul’da sıkı denetim

İstanbul genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, özel araçlar ve taksilerde koronavirüs denetimleri yapıldı.







İstanbul Eyüpsultan ilçesinde Kaymamak İhsan Kara öncülüğünde polis ve zabıta ekiplerinin katıldığı denetimde vatandaşlar tedbirler konusunda uyarıldı.



Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki denetimlere katıldı.



Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in zabıta ve polis ekipleriyle yer aldığı denetimlerde, esnafa ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarılarında bulunuldu.



Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da ilçedeki denetimlere katıldı. Ekipler, iş yerlerini, marketleri, mağazaları, alışveriş merkezlerini ve buralardaki mağazaları, lokantaları, kafeteryaları, dolmuşları, ticari taksileri denetledi.

Zonguldak endişeli

Zonguldak’taki denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Vekili Nevzat Taşdan, son zamanlarda vakaların arttığını söyleyerek, “İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez” dedi.



Ereğli ilçesinde denetimlere katılan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ise özellikle düğün ve sahillerde tedbirlere uyulmadığını söyledi. Çorumluoğlu, ilçede üç düğünde sosyal mesafeye uyulmadığını için ceza yazmak zorunda olduklarını kaydetti.

Adana Valiliği tarafından yapılan denetimlerde, merkez ilçelerde bulunan AVM’ler de kontrol edildi.

Vali’den uyarılar

Edirne’de kent genelinde gerçekleştirilen denetlemelere katılan Vali Ekrem Canalp, kentin en yoğun kalabalığın olduğu bölge Saraçlar Caddesi’nde iş yerlerini gezdi, vatandaşla sohbet etti. Vali Canalp, sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda hem iş yeri sahiplerini hem de sokaktaki vatandaşları uyardı.

Adıyaman’da taziye yasak

Adıyaman’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal izolasyonu temin etmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

‘Pozitif’lere izin verilmeyecek

Konya Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezine şehir dışından gelen ya da şehir dışına gidecek, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Liseliler yürüdü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, gönüllü lise öğrencileri, koronavirüs uyarılarının yer aldığı pankartlarla sahil yolunda yürüdü. Öğrencilere Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan eşlik etti.

‘Kurallara uyun maske takın’

İzmir’de de Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla iş yerleri denetlendi. Kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali Köşger, “Beach club ve plajlarda sosyal mesafe kuralına, hijyene ve maskeye uyulmadığı hususu birkaç gündür gündemimizde. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, sosyal mesafeyi ayarlayıp hayatımıza devam edelim” diye konuştu.









