26 Eylül koronavirüs tablosu son durum! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?
Koronavirüs tablosu ile ilgili bilgiler günlük olarak paylaşılıyor. Dünyanın gündeminde yer alan koronavirüs salgını Türkiye'de mart ayında görülmeye başlandı. Koronavirüs tablosunda son durumun ne olduğu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Peki 26 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç?
Koronavirüs tablosunda çeşitli sayısal veriler yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili bilgileri sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaşıyor. Günlük olarak paylaşılan koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki bugünkü yani 26 Eylül koronavirüs tablosunda son durum nedir?
26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Bugünkü test sayısı: 102.009
Bugünkü hasta sayısı: 1.511
Bugünkü vefat sayısı:71
Bugünkü iyileşen hasta sayısı: 1.232
KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da şu açıklamayı gerçekleştirdi;
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. http://covid19.saglik.gov.tr