26 Haziran corona virüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısında son durumu nedir?

26 Haziran corona virüs vaka sayısındaki son durum gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs tablosu ile vaka sayısı, can kaybı, iyileşen hasta sayısı ve test sayısı ile ilgili çeşitli veriler yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam corona virüs vaka sayısını paylaşıyor. İşte corona virüs vaka ve can kaybı sayısında son durum...

CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'da şu paylaşımı gerçekleştirdi:

"Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim."

26 Haziran corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Detaylar belli olduğu zaman haberde yer alacak.