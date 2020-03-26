26 Mart son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken Türkiye bir yandan da deprem gerçeği ile karşı karşıya... Dün Manisa'da 3.9'luk deprem halkı korkuturken bugün Van'da yaşanan deprem yine panik yarattı. Bu üzücü hadise sonrası En son nerede ve ne zaman deprem oldu? soruları sıklıkla sorulurken son depremler listesi kontrol edilmek istendi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Başkale ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden hariç 3'ten büyük başka deprem ise yaşanmadı.