26.03.2020 - 09:33 |
26 Mart son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Dün Manisa korkuttu, bugün de Van... Van'ın Başkale ilçesi'nde saat 08.39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası halk panik yaşarken son depremler listesi bir kez daha gündem oldu. İşte En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusunun cevabı...
Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken Türkiye bir yandan da deprem gerçeği ile karşı karşıya... Dün Manisa'da 3.9'luk deprem halkı korkuturken bugün Van'da yaşanan deprem yine panik yarattı. Bu üzücü hadise sonrası En son nerede ve ne zaman deprem oldu? soruları sıklıkla sorulurken son depremler listesi kontrol edilmek istendi.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Başkale ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden hariç 3'ten büyük başka deprem ise yaşanmadı.
ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.