26 Nisan Coronavirüs haritası son durum! Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? (26 Nisan) Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs istastistik tablosunu yayınlıyor

Dünya genelinde 3 milyona yakın fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(25 NİSAN CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 38.308



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.861



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 106



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.845

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 868.565



TOPLAM VAKA SAYISI: 107.773



TOPLAM CAN KAYBI: 2.706



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 25.582





















