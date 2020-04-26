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26.04.2020 - 18:02 |

26 Nisan Coronavirüs haritası son durum! Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? (26 Nisan) Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs istastistik tablosunu yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

26 Nisan Coronavirüs haritası son durum! Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? (26 Nisan) Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs istastistik tablosunu yayınlıyor

Dünya genelinde 3 milyona yakın fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(25 NİSAN CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 38.308

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.861

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  106

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.845

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 868.565

TOPLAM VAKA SAYISI: 107.773

TOPLAM CAN KAYBI: 2.706

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 25.582

26 Nisan Coronavirüs haritası son durum Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi (26 Nisan) Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs istastistik tablosunu yayınlıyor









 

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