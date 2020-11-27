27 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı olmak üzere koronavirüs tablosunda birçok detay günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntılar sosyal medya hesabında yayımlıyor. Peki 27 Kasım bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabında şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr"

27 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

27 Kasım koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde Türkiye 27 Kasım koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.