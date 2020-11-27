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27.11.2020 - 18:12 |

27 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve test sayısı olmak üzere çeşitli ayrıntılar yer alıyor. Peki 27 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

27 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı olmak üzere koronavirüs tablosunda birçok detay günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntılar sosyal medya hesabında yayımlıyor. Peki 27 Kasım bugünkü Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabında şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz. http://covid19.saglik.gov.tr"

27 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu Son dakika Türkiyede koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

27 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

27 Kasım koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde Türkiye 27 Kasım koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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