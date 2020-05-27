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27.05.2020 - 18:02 |

27 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası yayınlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 5 milyona yakın kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda kontrol altına alınmaya başlanan ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

27 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(26 MAYIS SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 19.853

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 948

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  28

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.492

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.873.607

TOPLAM VAKA SAYISI: 158.762

TOPLAM CAN KAYBI: 4.397

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 121.507

27 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs istatistik haritası yayınlıyor












 

Şanlıurfa'da kadın cesedi bulunduŞanlıurfa'da, apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz bir kadını fark edince durumu polise bildirdi. Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cesedi ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
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